Бойцы «Днепра» ликвидировали группу французских наёмников под Херсоном

Группировка войск «Днепр» уничтожила группу иностранных наёмников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил оператор ударного дрона с позывным «Хаба» в беседе с РИА Новости.
По его словам, боевики были замечены при подготовке к разведывательно-ударной операции против ВС РФ. Наёмники прибыли с чемоданами и явно готовились работать с дронами.
«Были люди европеоидной внешности и темнокожие. Но мы поняли, что это французы по шевронам ихним», — рассказал «Хаба».
Он уточнил, что группа использовала несколько беспилотников DJI Mavic, которые вели разведку и сбрасывали боеприпасы. В ответ российский расчёт применил FPV-дроны и поразил два пикапа, в которых находились наёмники.
«Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», — заявил российский военный.
Боец также добавил, что ранее на правом берегу, который находится под контролем ВСУ, были замечены не только французы, но грузинские наёмники.
Ранее сообщалось, что ударом российской артиллерии был уничтожен пункта управления ВСУ в Херсоне в районе Корабел.