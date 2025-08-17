Частичное отключение электроэнергии произошло в Иркутском районе

17 августа в 9:44 по иркутскому времени произошло частичное отключение электроэнергии в нескольких садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих товариществах (ДНТ) Иркутского района. Без электричества остались жители более десяти СНТ и ДНТ. Об этом говорится в тг-канале «Свет 38».
— Включая: СНТ Ангара, СНТ Баргузин, СНТ Гиппократ, СНТ Дианис, СНТ Зеленая горка, СНТ Излучина, СНТ Коммунальник, СНТ Локомотив, СНТ Озерное, СНТ Прибрежное, СНТ Серебряный ключ, СНТ Скала, СНТ Хуторок, ДНТ Дубравка, ДНТ Кедровое, ДНТ Пирс, ДНТ Прибрежное, ДНТ Славное, — говорится в сообщении.
Бригада Восточных электрических сетей уже направлена на место для определения и устранения причин отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 16:00 по иркутскому времени.