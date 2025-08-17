Частичное отключение электроэнергии произошло в Иркутском районе

17 августа в 9:44 по иркутскому времени произошло частичное отключение электроэнергии в нескольких садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и дачных некоммерческих товариществах (ДНТ) Иркутского района. Без электричества остались жители более десяти СНТ и ДНТ. Об этом говорится в тг-канале «Свет 38».