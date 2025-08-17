Shaman и Мизулина оказались в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем Shaman, и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина с 2023 года числятся в базе украинского националистического ресурса Миротворец.
В качестве одной из причин там указали якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Дронова внесли в список 26 марта 2023 года, Мизулину — 5 октября 2023 года.
Как KP.RU писал ранее, недавно стало известно о том, что в базу данный украинского сайта «Миротворец» попал и народный артист России Сергей Гармаш, уроженца Херсона. По данным РИА Новостей, актера внесли в список еще в 2022 году за поддержку Херсонской области и участие в гуманитарных акциях.