Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shaman и Мизулина оказались в базе украинского экстремистского сайта «Миротворец»

Дронова внесли в список 26 марта 2023 года, Мизулину — 5 октября 2023 года.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем Shaman, и руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина с 2023 года числятся в базе украинского националистического ресурса Миротворец.

В качестве одной из причин там указали якобы посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. Дронова внесли в список 26 марта 2023 года, Мизулину — 5 октября 2023 года.

Как KP.RU писал ранее, недавно стало известно о том, что в базу данный украинского сайта «Миротворец» попал и народный артист России Сергей Гармаш, уроженца Херсона. По данным РИА Новостей, актера внесли в список еще в 2022 году за поддержку Херсонской области и участие в гуманитарных акциях.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше