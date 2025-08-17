Уроженец Чечни Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе

31-летний Чимаев сохранил безупречный рекорд — 15 побед без поражений в MMA. Дю Плесси, также 31-летний боец, потерпел третье поражение при 23 победах. Титул чемпиона он завоевал в январе 2024 года и провел две успешные защиты.