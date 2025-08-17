Уроженец Чечни Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе

31-летний Чимаев сохранил безупречный рекорд — 15 побед без поражений в MMA. Дю Плесси, также 31-летний боец, потерпел третье поражение при 23 победах. Титул чемпиона он завоевал в январе 2024 года и провел две успешные защиты.
Хамзат Чимаев — российский боец UFC чеченского происхождения, выступающий в полусреднем и среднем весе. Известен агрессивным стилем, мощными нокаутами и доминирующими победами. Прозвище — Борз.
Напомним, последний бой Чимаев провёл в октябре 2024 года, одержав победу удушающим приёмом в первом раунде над экс-чемпионом Робертом Уиттакером. Дю Плесси же в феврале 2025 года единогласным решением судей победил другого экс-чемпиона Шона Стрикленда.