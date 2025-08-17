Чимаев победил Дю Плесси и стал новым чемпионом UFC

В ночь с 16 на 17 августа по московскому времени в Чикаго (США) прошел турнир UFC 319 на арене United Center. Главным событием турнира стал титульный поединок в среднем весе между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и российским бойцом, представляющим Объединенные Арабские Эмираты Хамзатом Чимаевым.
Бой длился все пять раундов и завершился победой Чимаева единогласным решением судей. Успех позволил Хамзату стать новым чемпионом организации в среднем весе.
После этого поединка у Чимаева на счету стало 15 побед в ММА, при этом он не потерпел ни одного поражения. Для дю Плесси это стало третьим поражением в карьере и первым в UFC, при этом у него также 22 победы.
В марте россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Алексой Перейру и стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в полутяжелом весе. Турнир UFC 313 прошел Лас-Вегасе, США. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Анкалаева — 49:46, 48:47, 48:47.
До этого россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень стал чемпионом в лиге пощечин Power Slap, которую организовал гендиректор UFC Дана Уайт. 30 января он взял реванш у американца Коа Вирнеса в поединке в супертяжелом весе.