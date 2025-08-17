Чеченский боец стал чемпионом UFC в средней весовой категории.
Хамзат Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Об одержал победу над Дрикусом дю Плесси на турнире UFC 319, который прошел в Чикаго (США) 17 августа.
«В ночь с 16 на 17 августа на арене “Юнайтед-центр” в Чикаго, США, прошел грандиозный турнир — UFC 319. Хамзат забрал победу единогласным решением судей», — сообщил «Чемпионат». Бой между Чимаевым и дю Плесси продолжался все пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50−44 в пользу Чимаева.
Для бойца из Южной Африки Дю Плесси поединок, возглавивший турнир UFC 319, стал уже третьей попыткой защитить чемпионский пояс. Однако именно эта защита завершилась для него неудачей.
С первых секунд поединка Хамзат Чимаев перевел соперника на пол октагона и установил уверенный контроль в партере. Аналогичный сценарий разворачивался на протяжении всех пяти раундов встречи. В заключительном раунде Дрикус дю Плесси несколько раз пытался перехватить инициативу, однако эти эпизоды носили кратковременный и малозаметный характер.
Чимаев редко переходил к попыткам проведения удушающих или болевых приемов, однако полностью доминировал в борьбе, систематически нанося короткие удары по корпусу и голове дю Плесси и прижимая его к покрытию октагона.
По итогам боя на счету Чимаева оказалось 510 точных ударов, а время его контроля в партере составило около 22 минут из 25 возможных за весь поединок.
Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ и уроженец Чечни, не потерпел ни одного поражения в профессиональных боях по ММА — на его счету теперь 15 побед. В UFC спортсмен выступает с 2020 года, при этом первые две победы одержал за рекордные десять дней.
В феврале 2025 года он получил паспорт ОАЭ и с того времени начал представлять эту страну на турнирах. До титульного боя Чимаев занимал третью строчку рейтинга средневесов UFC.
Дрикус дю Плесси, проигравший титул, стал чемпионом в январе 2024 года, победив американца Шона Стрикленда. За карьеру южноафриканский боец провел 26 поединков, одержав 23 победы и трижды потерпев поражение.