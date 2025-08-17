Чимаев стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ и уроженец Чечни, не потерпел ни одного поражения в профессиональных боях по ММА — на его счету теперь 15 побед. В UFC спортсмен выступает с 2020 года, при этом первые две победы одержал за рекордные десять дней.