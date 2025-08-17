В МВД объяснили россиянам, как защитить данные на «Госуслугах»

Министерство внутренних дел России подготовило рекомендации для защиты персональных данных при работе на портале «Госуслуги».
В МВД подчеркнули, что гражданам следует удалять СМС-сообщения с неизвестных номеров и не отвечать на них. Исключение составляет короткий номер 0919, с которого направляются сообщения для оценки качества предоставленных госуслуг.
В МВД также подчеркнули, что не следует обращаться к третьим лицам для подачи заявлений или предварительной записи на прием через личный кабинет. Если необходимость в передаче данных все же возникает, логин и пароль от учетной записи рекомендуется хранить в тайне и не сообщать никому, в том числе должностным лицам.
Отдельно в ведомстве отметили, что при смене номера мобильного телефона необходимо обновлять данные в профиле портала. Кроме того, не рекомендуется использовать VPN-сервисы при входе в личный кабинет, а также сохранять логин и пароль на чужих компьютерах.
Если пользователь столкнулся с мошенничеством, МВД советует незамедлительно обращаться в полицию по телефонам 02 и 102.
Ранее сообщалось, что мессенджер MAX в июле заблокировал более 10 тысяч номеров мошенников.