В МВД объяснили россиянам, как защитить данные на «Госуслугах»

В МВД также подчеркнули, что не следует обращаться к третьим лицам для подачи заявлений или предварительной записи на прием через личный кабинет. Если необходимость в передаче данных все же возникает, логин и пароль от учетной записи рекомендуется хранить в тайне и не сообщать никому, в том числе должностным лицам.