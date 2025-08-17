Беларусь стала второй по популярности страной для обмена у российских студентов

Республика Беларусь заняла вторую строчку в рейтинге стран мира, в которые российские студенты ездят на обучение и стажировки по обмену. Как пишет ТАСС, на первом месте в этом рейтинге расположился Китай. По информации Министерства образования и науки России, в 2024 году 3667 российских студентов отправились в белорусские вузы, в китайские — 9285 человек.