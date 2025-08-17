Ричмонд
Беларусь стала второй по популярности страной для обмена у российских студентов

Беларусь заняла вторую позицию в рейтинге популярности для обмена у российских студентов.

Источник: Комсомольская правда

Республика Беларусь заняла вторую строчку в рейтинге стран мира, в которые российские студенты ездят на обучение и стажировки по обмену. Как пишет ТАСС, на первом месте в этом рейтинге расположился Китай. По информации Министерства образования и науки России, в 2024 году 3667 российских студентов отправились в белорусские вузы, в китайские — 9285 человек.

Также в топ-5 популярных у россиян-студентов стран попали Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

Отметим также, что во время вступительной кампании-2025 в белорусские вузы поступили уже 208 граждан России. Речь идет и бюджетной, и о платной формах обучения. Набор на последнюю еще продолжается, а, значит, общее число студентов-россиян еще может увеличиться.

Ранее мы писали о том, что белорусский певец Александр Солодуха неожиданно появился и спел на годовщине свадьбы своих коллег (тут про это).