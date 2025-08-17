Россиянам рассказали, как защитить личные данные на «Госуслугах»

Кроме того, рекомендуется не использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, вносить изменения в профиль учетной записи при смене номера мобильного телефона, а также удалять СМС-сообщения от неизвестных номеров и не отвечать на них. Исключение составляет номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги.