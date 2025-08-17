Ричмонд
Россиянам рассказали, как защитить личные данные на «Госуслугах»

МВД перечислило способы защиты личных данных на Госуслугах от мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. В МВД России дали рекомендации по защите персональных данных на портале «Госуслуг».

Прежде всего не следует обращаться к третьим лицам для того, чтобы проводить какие-либо операции через личный кабинет.

Помимо этого, необходимо бережно хранить пароль от личного кабинета и никому его не передавать, в том числе тем, кто представляется должностным лицом.

«Не сохранять личные данные (пароль и логин) в кабинете Единого портала при использовании “чужих” компьютеров», — добавили в ведомстве.

Кроме того, рекомендуется не использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, вносить изменения в профиль учетной записи при смене номера мобильного телефона, а также удалять СМС-сообщения от неизвестных номеров и не отвечать на них. Исключение составляет номер 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги.