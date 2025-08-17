От Москвы до Владивостока: задержки рейсов в российских аэропортах 17 августа 2025, табло

В аэропорту Пулково на утро 17 августа наблюдается несколько существенных задержек. Рейс U6 53 в Калининград задерживается на 30 минут, рейс DP 519 в Астрахань — также на 30 минут. Наиболее значительная задержка у рейса N4 245 авиакомпании Nordwind в Казань — вылет перенесен с 12:50 на 15:15, то есть более чем на два часа.