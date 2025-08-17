От Москвы до Владивостока: задержки рейсов в российских аэропортах 17 августа 2025, табло

Задержки рейсов в аэропортах России 17 августа 2025.
Ситуация с задержками рейсов в российских аэропортах продолжает оставаться напряженной. По состоянию на утро 17 августа 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Временные ограничения в аэропортах России из соображений безопасности 17 августа 2025.
Наиболее серьезная ситуация утром 17 августа сложилась в аэропортах Нижнего Новгорода и Казани, где были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, эти меры были приняты в 05:59 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — указал Кореняко в своем Telegram-канале.
К счастью, ограничения в обоих аэропортах были сняты уже к 06:50 утра. По данным новостных агентств, во время действия ограничений с аэропорта Нижнего Новгорода на запасной аэродром был перенаправлен один самолет, а с аэропорта Казани — три воздушных судна.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — добавил представитель Росавиации после снятия ограничений.
Задержки в московских аэропортах 17 августа 2025.
Задержки в Шереметьево 17 августа 2025.
В крупнейшем аэропорту столицы наблюдаются задержки как на вылет, так и на прилет. По данным онлайн-табло, задерживаются рейсы в различных направлениях. Особенно заметны проблемы с рейсами в Казань, Калининград, Сочи и Махачкалу.
Один из значительных инцидентов — задержка рейса DP 6939 авиакомпании «Победа» в Сочи, который вместо запланированного вылета в 08:40 отправится только в 10:35. Также отменены несколько рейсов, включая SU 1416 в Екатеринбург и SU 1270 в Казань.
Задержки во Внуково 17 августа 2025.
В аэропорту Внуково также фиксируются задержки рейсов. Наиболее серьезной стала задержка рейса DP 6809 авиакомпании «Победа» в Киров — вылет перенесен с 08:00 на 08:50. Кроме того, отменен рейс DV 820 авиакомпании SCAT в Алматы.
Задержки в Домодедово 17 августа 2025.
В аэропорту Домодедово ситуация несколько лучше, но и здесь есть задержки. Рейс U6 221 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи задерживается на 35 минут, а рейс S7 1003 в Санкт-Петербург — на 50 минут. Авиакомпания S7 Airlines также сообщает о задержке рейса в Стамбул на 50 минут.
Задержки в региональных аэропортах России 17 августа 2025.
Задержки в Пулково (Санкт-Петербург) 17 августа 2025.
В аэропорту Пулково на утро 17 августа наблюдается несколько существенных задержек. Рейс U6 53 в Калининград задерживается на 30 минут, рейс DP 519 в Астрахань — также на 30 минут. Наиболее значительная задержка у рейса N4 245 авиакомпании Nordwind в Казань — вылет перенесен с 12:50 на 15:15, то есть более чем на два часа.
Что касается прилетов, в Пулково задерживаются рейсы из Перми, Тюмени, Кемерово и других городов. Рейс из Казани N4 250 прибудет с опозданием в 2,5 часа.
Задержки в Сочи 17 августа 2025.
В аэропорту курортной столицы России ситуация более напряженная. На 17 августа зафиксированы многочисленные задержки, особенно на внутренних направлениях. Рейс U6 548 «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург задерживается на 1 час 40 минут. Рейс DP 6940 авиакомпании «Победа» в Москву — на 1 час 30 минут.
Особенно серьезная ситуация с рейсом N4 507 Nordwind в Челябинск — его вылет откладывается на 6,5 часов, с 12:40 до 19:15.
Задержки в Владивостоке 17 августа 2025.
По данным информационного портала newsvl.ru, в аэропорту Владивостока ситуация была относительно спокойной в первой половине дня. Единственная зафиксированная задержка — рейс U6−571 из Екатеринбурга прибыл с опозданием на 1 час, в 12:30 вместо 11:30. Однако позже были сообщения о задержке четырех рейсов в Москву на несколько часов.
Задержки в Нижнем Новгороде 17 августа 2025.
После снятия утренних ограничений аэропорт Стригино постепенно возвращается к нормальной работе. Тем не менее, задержки продолжаются: рейс WZ 2030 авиакомпании Red Wings в Екатеринбург задерживается на 2 часа, а рейс FV 6348 в Москву — на 1 час 35 минут.
На прилетной стороне рейс WZ 1350 из Батуми прибудет с задержкой почти в 2 часа. А рейс EO 822 из Мурманска — с задержкой около 2 часов.
Основные причины задержек авиарейсов 17 августа 2025.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗадержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 16 августа 2025.
Обеспечение безопасности полетов.
Главной причиной временных ограничений в Казани и Нижнем Новгороде, судя по комментариям Росавиации, стала необходимость обеспечения безопасности воздушного движения. Хотя конкретные детали не уточняются, это может быть связано с угрозой использования беспилотных летательных аппаратов, как это случалось ранее.
Стоит отметить, что днем ранее, 16 августа, временные ограничения также вводились в аэропортах Астрахани и Волгограда по аналогичным причинам.
Технические и погодные условия.
Некоторые задержки связаны с техническими причинами и неблагоприятными погодными условиями. Это особенно актуально для утренних рейсов в регионах с переменчивым климатом.