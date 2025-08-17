Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЗАГСе Ленинского района Новосибирска брак заключила 1000-ая пара

Молодоженам вручили «Семейный очаг» — символ тепла, уюта и любви.

Молодоженам вручили «Семейный очаг» — символ тепла, уюта и любви.

В Ленинском отделе ЗАГС города Новосибирска, входящем в систему Управления ЗАГС Новосибирской области, 15 августа зафиксировали знаменательное событие — здесь зарегистрировали тысячный брак в текущем году.

Обладателями почетного статуса юбилейной пары стали Николай и Анастасия Челондаевы. Молодожены узнали о своей особой роли прямо в день свадьбы, находясь уже в здании ЗАГСа.

Представитель ЗАГСа, Татьяна Чернова, тепло поздравила образовавшуюся семью Челондаевых и вручила Николаю и Анастасии их первый официальный документ — свидетельство о браке. В честь такого значимого события новобрачным был вручен символический презент — «Семейный очаг», как воплощение тепла, уюта и ласки. Этот символ любви станет напоминанием о дне начала их совместного жизненного пути.

Молодым супругам пожелали создать крепкую и гармоничную семью, поддерживать друг друга в реализации целей и стремлений, вместе преодолевать трудности и делиться радостью от успехов.