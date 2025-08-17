В ЗАГСе Ленинского района Новосибирска брак заключила 1000-ая пара

Представитель ЗАГСа, Татьяна Чернова, тепло поздравила образовавшуюся семью Челондаевых и вручила Николаю и Анастасии их первый официальный документ — свидетельство о браке. В честь такого значимого события новобрачным был вручен символический презент — «Семейный очаг», как воплощение тепла, уюта и ласки. Этот символ любви станет напоминанием о дне начала их совместного жизненного пути.