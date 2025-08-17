Ричмонд
Хамзат Чимаев стал чемпионом UFC в среднем весе, победив Дрикуса дю Плесси

Для 31-летнего Чимаева эта победа стала пятнадцатой в профессиональной карьере.

Источник: Аргументы и факты

Боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев, родившийся в Чечне и ныне представляющий ОАЭ, завоевал титул чемпиона UFC в средней весовой категории.

В поединке на турнире UFC 319, который прошел в Чикаго (штат Иллинойс, США), он одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси единогласным решением судей.

Для 31-летнего Чимаева эта победа стала пятнадцатой в профессиональной карьере, он по-прежнему не имеет поражений в MMA.

Его соперник, 31-летний дю Плесси, потерпел третье поражение при 23 победах. Боец из ЮАР завоевал чемпионский пояс в январе 2024 года и дважды успешно защитил его до встречи с Чимаевым.

Ранее сообщалось, что испанский боец ММА грузинского происхождения Илия Топурия завоевал вакантный титул победителя Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.