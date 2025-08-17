NYT: Владимир Путин потребовал восстановить статус русского языка на Украине

The New York Times со ссылкой на европейских чиновников утверждает, что в ходе встречи на Аляске президент России Владимир Путин потребовал от США гарантий, чтобы русский язык получил официальный статус на территории Украины. Он также якобы настаивал на обеспечении безопасности православных церквей.
Встреча между Трампом и Путиным прошла 15 августа на Аляске. По итогам переговоров обе стороны охарактеризовали беседу как полезную и продуктивную.
По украинскому законодательству русский не является государственным языком. Конституция Украины в статье 10 закрепляет украинский как государственный язык и одновременно гарантирует свободное развитие, использование и защиту языков национальных меньшинств, включая русский.
В то же время в 2019 году в Украине вступил в силу закон, который расширил привилегии украинского языка по сравнению с другими языками, используемыми в стране. В соответствии с этим законом государственные служащие и представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и других отраслей обязаны владеть украинским и применять его при выполнении служебных обязанностей.