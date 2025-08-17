NYT: Владимир Путин потребовал восстановить статус русского языка на Украине

В то же время в 2019 году в Украине вступил в силу закон, который расширил привилегии украинского языка по сравнению с другими языками, используемыми в стране. В соответствии с этим законом государственные служащие и представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры и других отраслей обязаны владеть украинским и применять его при выполнении служебных обязанностей.