В Воронежской области задержали 14 поездов из-за падения обломков БПЛА

На железнодорожной станции Лиски в Воронежской области зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Данный инцидент стал причиной задержки пассажирских составов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).
«В пути задерживаются 14 поездов: № 20 Москва — Ростов-на-Дону, № 542 Москва — Адлер, № 562 Москва — Имеретинский Курорт, № 472 Москва — Адлер, № 155 Анапа — Москва, № 233 Новороссийск — Москва, № 511 Воркута — Новороссийск, № 479 Сухум — Санкт-Петербург, № 113 Краснодар — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 215 Барнаул — Адлер, № 135 Махачкала — Санкт-Петербург, № 143 Кисловодск — Москва и № 241 Киров — Анапа», — уточнили в компании.
В ФПК добавили, что ожидание может достигать двух с половиной часов. При этом сотрудники поездных бригад обеспечивают необходимую помощь пассажирам.
Ранее стало известно, что в самом Воронеже обломки беспилотника повредили остекление в нескольких жилых квартирах.