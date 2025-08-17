Ричмонд
В Воронежской области задержали 14 поездов из-за падения обломков БПЛА

Время задержки составляет до двух с половиной часов.

На железнодорожной станции Лиски в Воронежской области зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата. Данный инцидент стал причиной задержки пассажирских составов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«В пути задерживаются 14 поездов: № 20 Москва — Ростов-на-Дону, № 542 Москва — Адлер, № 562 Москва — Имеретинский Курорт, № 472 Москва — Адлер, № 155 Анапа — Москва, № 233 Новороссийск — Москва, № 511 Воркута — Новороссийск, № 479 Сухум — Санкт-Петербург, № 113 Краснодар — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 215 Барнаул — Адлер, № 135 Махачкала — Санкт-Петербург, № 143 Кисловодск — Москва и № 241 Киров — Анапа», — уточнили в компании.

В ФПК добавили, что ожидание может достигать двух с половиной часов. При этом сотрудники поездных бригад обеспечивают необходимую помощь пассажирам.

Ранее стало известно, что в самом Воронеже обломки беспилотника повредили остекление в нескольких жилых квартирах.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше