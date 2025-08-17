Ричмонд
В Госдуме предложили не облагать налогом единственное купленное в ипотеку жильё

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли законопроект, освобождающий от налога на имущество жильё, купленное в ипотеку. Инициатива касается только единственного жилья, не используемого в коммерческих целях. Документ направлен на заключение в правительство РФ.

Источник: Life.ru

Согласно проекту, налог не будет взиматься с квартиры, дома или комнаты, находящихся в ипотеке, если это единственное пригодное для проживания помещение налогоплательщика или его семьи. Освобождение будет действовать на весь срок ипотечного обременения.

«Сегодня большинство российских семей покупают дома, квартиры или комнаты в ипотеку. То есть де-юре такое жильё находится в залоге у банка. Помимо ежемесячных ипотечных платежей, повседневных расходов, семьи платят налог. Это несправедливо», — заявила депутат Василина Кулиева (ЛДПР).

По мнению авторов инициативы, отмена налога снизит финансовую нагрузку на семьи и позволит направлять сэкономленные средства на погашение ипотеки, воспитание детей и улучшение качества жизни. Законопроект призван поддержать миллионы россиян, для которых ипотека является долгосрочным обязательством, а собственное жильё — основой стабильности.

Ранее стало известно, что многодетным семьям из дальневосточных регионов выделят дополнительные 540 миллионов рублей для погашения ипотеки. В правительстве отметили высокую эффективность программы. Теперь важно развивать её в разных регионах страны.

