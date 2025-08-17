Ричмонд
В Беларуси могут запретить физлицам использовать металлодетекторы

В Беларуси предложили запретить физлицам использовать металлодетекторы.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси могут запретить использовать гражданам-физлицам металлодетекторы. О подобной заградительной инициативе сообщил глава Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.

Как подчеркнул специалист, основная цель введения возможного запрета — борьба с «черными копателями», которые нередко наносят существенный ущерб историческому и культурологическому наследию Беларуси.

— Археологи предложили ввести полный запрет на использование металлодетекторов физическими лицами. Такая мера может действовать до введения лицензирования, регистрации и присвоения номера инструменту, — отметил Вадим Лакиза.

К слову, в настоящее время для того, чтобы использовать металлодетекторы нужно иметь разрешение Академии наук, вместе с тем, на практике этот механизм реализуется далеко не всегда.

