ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю «максимально в дистанционном режиме», сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут… К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине», — говорится в сообщении.
Отмечается, что завтра все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать «максимально в дистанционном режиме». Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений. Уточняется, что в таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования «город Белгород». Порядок работы определяет мэр Валентин Валентинович Демидов.
«Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы. Работу торговых учреждений определим завтра утром», — добавил губернатор.