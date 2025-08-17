Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье из-за обстрелов ВСУ

Гладков: ТЦ и рынки в Белгороде не будут работать 17 августа из-за атак БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Торговые центры и рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье на фоне атак дронов ВСУ, бюджетники начнут неделю «максимально в дистанционном режиме», сообщает губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В связи с обстановкой продолжим ограничительные меры. Сегодня в городе Белгороде крупные торговые центры и большие рынки, к сожалению, работать не будут… К сожалению, не сможем открыть аттракционы в парках по той же самой причине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завтра все бюджетные учреждения, которые находятся в подчинении правительства Белгородской области, будут работать «максимально в дистанционном режиме». Порядок работы определяют руководители, министры, директора учреждений. Уточняется, что в таком же режиме будут работать все подведомственные учреждения, организации, предприятия в структуре муниципального образования «город Белгород». Порядок работы определяет мэр Валентин Валентинович Демидов.

«Я хотел обратиться ко всем федеральным структурам, частным структурам: если есть возможность, исходя из текущей обстановки предприятий или организаций, максимально оставить завтра своих работников дома на дистанционном формате работы. Работу торговых учреждений определим завтра утром», — добавил губернатор.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше