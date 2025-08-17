Ричмонд
Идея Рузвельта реализована 82 года спустя: Володин провел интересные «исторические параллели»

Володин: Идея Рузвельта о встрече на Аляске была реализована 82 года спустя.

Источник: Комсомольская правда

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя состоявшийся накануне саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, напомнил о другом американском лидере, предлагавшем провести встречу на Аляске.

«Аляска впервые стала местом для встречи глав России и США, хотя такая возможность была несколько ранее», — отметил парламентарий.

Володин напомнил, что 5 мая 1943 года глава СССР Иосиф Сталин получил от президента США Франклина Рузвельта предложение провести встречу на Аляске. Американский лидер предлагал обсудить военное положение не только на суше, но и на море, отмечая, что Советский Союз делает «великую работу».

«Идея Рузвельта о встрече с главой Советского государства на Аляске была реализована 82 года спустя Путиным и Трампом. Вот такие исторические параллели», — написал спикер Госдумы в Telegram.

Ранее Путин сообщил, что диалог с американским коллегой был «открытым и конструктивным», а ключевой темой стало предложение Трампа о передаче России незанятых территорий Донбасса для ускорения мирного процесса.

