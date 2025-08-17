Московский суд рассмотрит жалобу на приговор журналистке Баязитовой

Напомним, что в ноябре 2023 года суд приговорил Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову к пяти годам лишения свободы за вымогательство денег в обмен на «блокировку» негативных публикаций в Telegram. Посты были связаны с судимостью топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова, который ранее безуспешно пытался через суд удалить ссылки на эту информацию. Баязитова свою вину не признала. Сам Ушаков позже обратился в суд с просьбой смягчить наказание для Архаровой и Баязитовой, предложив заменить реальный срок на условный, но вердикт оставили в силе.