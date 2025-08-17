14-летняя пассажирка питбайка пострадала при ДТП в Новосибирске

Водитель транспортного средства пытался уйти от погони, за ним ехали сотрудники ДПС.
В Кировском районе зафиксировано происшествие: несовершеннолетний водитель питбайка, уходя от погони ДПС, не справился с управлением и врезался в бордюр.
Согласно сведениям, предоставленным пресс-службой Госавтоинспекции, ночью семнадцатилетний подросток, находившийся за рулем питбайка Progasi, без водительского удостоверения и необходимой экипировки (шлема), не подчинился требованию сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться. Во время передвижения по территории парковки ТЦ «Мега», недалеко от дома № 107 на улице Ватутина, он допустил столкновение с бордюрным камнем.
В результате данного инцидента пострадала пассажирка питбайка, девочка 2011 года рождения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.