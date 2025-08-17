Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14-летняя пассажирка питбайка пострадала при ДТП в Новосибирске

Водитель транспортного средства пытался уйти от погони, за ним ехали сотрудники ДПС.

Водитель транспортного средства пытался уйти от погони, за ним ехали сотрудники ДПС.

В Кировском районе зафиксировано происшествие: несовершеннолетний водитель питбайка, уходя от погони ДПС, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Согласно сведениям, предоставленным пресс-службой Госавтоинспекции, ночью семнадцатилетний подросток, находившийся за рулем питбайка Progasi, без водительского удостоверения и необходимой экипировки (шлема), не подчинился требованию сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться. Во время передвижения по территории парковки ТЦ «Мега», недалеко от дома № 107 на улице Ватутина, он допустил столкновение с бордюрным камнем.

В результате данного инцидента пострадала пассажирка питбайка, девочка 2011 года рождения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.