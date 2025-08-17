Перемены и трудный выбор: Рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 августа 2025 для всех знаков зодиака

Руны — древние магические символы, которые использовались для предсказания будущего и получения мудрых советов. Специально для вас мы с рунологом Игорем Вечерским составили рунический гороскоп на неделю с 18 по 24 августа. Узнайте, какие энергии будут влиять на вашу жизнь в этот период и как использовать их себе во благо.