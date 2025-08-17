Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП за сутки в Хабаровском крае

За прошедшие сутки в Хабаровском крае сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали шесть ДТП. В них погиб один человек и еще пятеро получили травмы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным ГАИ, три аварии произошли из-за столкновения автомобилей. В двух случаях пострадали пешеходы. Еще одна машина опрокинулась.
Помимо этого, инспекторы выявили 395 нарушений правил дорожного движения. На дорогах задержали 17 водителей в состоянии опьянения, шесть из них — в Хабаровске.
Не обошлось и без нарушений на зебре. 18 водителей не пропустили пешеходов, 11 фактов — в краевой столице. Нарушали и сами пешеходы: 12 человек переходили дорогу в неположенном месте, четверо — в Хабаровске.