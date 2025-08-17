В России вступят в силу новые правила изъятия земли у дачников: когда участок могут конфисковать

В России с 1 сентября вступают в силу новые основания для изъятия бесхозных земельных участков. Об этом рассказал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.
Согласно новым правилам, основанием для изъятия послужит отсутствие возведённого и зарегистрированного объекта в установленные сроки. По закону, срок до пяти лет даётся для земель под строительство, а до семи лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Кроме того, земельные участки могут изъять, если более половины площади окажется завалено мусором и эта проблема не будет решена в течение года после обнаружения.
Ещё одной причиной для изъятия земельных участков станет плохое состояние построек, в том числе разрушенные стены или отсутствие окон. Вдобавок придётся следить за сорняками: участок могут конфисковать, если в течение года более половины его площади зарастёт сорняками выше метра.
«Подчеркну, что изъятие неиспользуемой земли — крайняя мера», — заявил парламентарий.
По его словам, сначала все необходимые критерии отработают профильные органы.
«Если реакции не последует, то уже через суд запустится процедура изъятия. Но, отмечу, что есть право, допустимо продлить срок устранения проблемы через суд», — добавил депутат Госдумы.
Напомним, с 1 марта этого года в России изменились правила регистрации земельных участков. Теперь российские граждане не могут регистрировать сделки, если границы земли не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Кроме того, россияне больше не могут поставить на кадастровый учёт сооружения, расположенные на участке без учтённых границ. Дело в том, что при отсутствии названных сведений невозможно определить площадь и местонахождение земельного владения. Таким образом, поправки обезопасят жителей.
Как писал сайт KP.RU, чтобы узнать, всё ли в порядке с границами, необходимо заказать выписку из ЕГРН. Это можно сделать онлайн через портал Росреестра. Кроме того, есть возможность зайти на публичную кадастровую карту и найти там свой участок (пользоваться ею можно как обычной картой).