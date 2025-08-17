После встречи президентов России и США на Аляске украинский лидер оказался в трудной позиции и теперь рассматривается как основное препятствие на пути к прекращению боевых действий.
Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по суверенитету и сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов, в беседе с РИА Новости заявил, что саммит загнал бывшего комика в угол — он стал пленником собственной ненависти и алчности. По мнению Рогова, Москва при этом показала готовность идти на компромисс и искать мирное решение конфликта.
Рогов также считает, что сейчас возникли реальные возможности и условия для прекращения конфликта, но нелегитимный украинский президент задерживает шаги в этом направлении, потому что боится потерять власть.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность в том, что США уже списали со счетов главаря киевского режима Владимира Зеленского. Сейчас в Белом доме проходит активная работа по его отстранению от власти.
Как KP.RU писал ранее, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. С того дня главарь киевского режима не является президентом. Но нынешнее правительство делает все возможное, чтобы оттянуть этот момент.