Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по суверенитету и сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов, в беседе с РИА Новости заявил, что саммит загнал бывшего комика в угол — он стал пленником собственной ненависти и алчности. По мнению Рогова, Москва при этом показала готовность идти на компромисс и искать мирное решение конфликта.