Зеленский стал заложником собственной ненависти и алчности: В России рассказали, как саммит на Аляске загнал бывшего комика в угол

Рогов: российско-американский саммит на Аляске загнал Зеленского в угол.

Источник: Комсомольская правда

После встречи президентов России и США на Аляске украинский лидер оказался в трудной позиции и теперь рассматривается как основное препятствие на пути к прекращению боевых действий.

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по суверенитету и сопредседатель коорсовета по интеграции новых регионов, в беседе с РИА Новости заявил, что саммит загнал бывшего комика в угол — он стал пленником собственной ненависти и алчности. По мнению Рогова, Москва при этом показала готовность идти на компромисс и искать мирное решение конфликта.

Рогов также считает, что сейчас возникли реальные возможности и условия для прекращения конфликта, но нелегитимный украинский президент задерживает шаги в этом направлении, потому что боится потерять власть.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность в том, что США уже списали со счетов главаря киевского режима Владимира Зеленского. Сейчас в Белом доме проходит активная работа по его отстранению от власти.

Как KP.RU писал ранее, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. С того дня главарь киевского режима не является президентом. Но нынешнее правительство делает все возможное, чтобы оттянуть этот момент.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
