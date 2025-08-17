Арбитражный суд Иркутской области подвел итоги работы за первое полугодие

В первом полугодии 2025 года Арбитражный суд Иркутской области рассмотрел 1,5 тысячи дел, связанных с административными и иными публичными правоотношениями. Это на 1,1 тысяч дел, или 42,5%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было рассмотрено 2,6 тысяч дел. Доля таких дел составила 12,5% от общего числа рассмотренных споров. Об этом КП-Иркутск рассказывают в Арбитражном суде Иркутской области.