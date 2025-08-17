Ричмонд
Арбитражный суд Иркутской области подвел итоги работы за первое полугодие

В первом полугодии 2025 года суд рассмотрел 1,5 тысячи дел.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В первом полугодии 2025 года Арбитражный суд Иркутской области рассмотрел 1,5 тысячи дел, связанных с административными и иными публичными правоотношениями. Это на 1,1 тысяч дел, или 42,5%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было рассмотрено 2,6 тысяч дел. Доля таких дел составила 12,5% от общего числа рассмотренных споров. Об этом КП-Иркутск рассказывают в Арбитражном суде Иркутской области.

— Из 1,5 тысячи рассмотренных дел 1,2 рассмотрены по существу с принятием решения, вынесением судебного приказа, по 135 делам производство было прекращено, в том числе по 114 делам в связи с отказом от иска, — рассказывают в суде.

На отчетную дату осталось 617 нерассмотренных дел, что значительно меньше показателя первого полугодия 2024 года — тогда их было 851.