Арбитражный суд Иркутской области подвел итоги работы за первое полугодие

В первом полугодии 2025 года Арбитражный суд Иркутской области рассмотрел 1,5 тысячи дел, связанных с административными и иными публичными правоотношениями. Это на 1,1 тысяч дел, или 42,5%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было рассмотрено 2,6 тысяч дел. Доля таких дел составила 12,5% от общего числа рассмотренных споров. Об этом КП-Иркутск рассказывают в Арбитражном суде Иркутской области.
— Из 1,5 тысячи рассмотренных дел 1,2 рассмотрены по существу с принятием решения, вынесением судебного приказа, по 135 делам производство было прекращено, в том числе по 114 делам в связи с отказом от иска, — рассказывают в суде.
На отчетную дату осталось 617 нерассмотренных дел, что значительно меньше показателя первого полугодия 2024 года — тогда их было 851.