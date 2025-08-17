Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта и попаданием региона в тыл этого барического вихря. В Москве и по области в воскресенье будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь… Температура воздуха в столице плюс 17 — плюс 20, в Подмосковье от плюс 16 на северо-западе до плюс 23 градусов на юго-востоке», — рассказал Тишковец.