В МВД дали рекомендации по защите данных на «Госуслугах» от мошенников

Кроме того, в МВД подчеркнули, что при входе в личный кабинет с чужих устройств важно не сохранять пароль и логин для автоматического ввода. Также министерство напомнило, что не рекомендуется входить на портал «Госуслуги» с включенными VPN-технологиями, передает ТАСС.