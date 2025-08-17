В МВД дали рекомендации по защите данных на «Госуслугах» от мошенников

Чтобы защитить персональные данные на портале «Госуслуг» от злоумышленников пользователям рекомендуется удалять СМС-сообщения от незнакомых номеров и не обращаться за помощью к третьим лицам при подаче заявлений через личный кабинет. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел (МВД) РФ.
— Для защиты персональных данных на едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов. При смене абонентского номера сотовой связи рекомендуется вносить изменения в созданный профиль учетной записи единого портала, — говорится в материале.
В ведомстве отметили, что совет не распространяется на единственный короткий номер — 0919, с которого россияне получают сообщения с просьбой оценить качество предоставленной государственной услуги.
Кроме того, в МВД подчеркнули, что при входе в личный кабинет с чужих устройств важно не сохранять пароль и логин для автоматического ввода. Также министерство напомнило, что не рекомендуется входить на портал «Госуслуги» с включенными VPN-технологиями, передает ТАСС.
Стало известно, что после контакта с мошенниками существует «золотой час», в течение которого можно минимизировать последствия. За это время необходимо оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис и заморозить банковские карты и счета.
В МВД также сообщили, что злоумышленники начали рассылать СМС, зараженные вирусом Mamont, с необычным текстом. Преступники направляют файлы, сопровождая их вопросом «Это ты на видео?» или фразой «Смотри, там на фото ты!».