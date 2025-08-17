Использовать искусственный интеллект разрешили в Беларуси при написании курсовых

Министр образования сказал, что в Беларуси разрешили использовать искусственный интеллект при написании курсовых и дипломных работ. Об этом, как пишет 1prof.by, глава Министерства образования Андрей Иванец сообщил в интервью изданию «Беларускi Час».
Как подчеркнул Иванец, Министерством образования подготовлены методические указания, касающиеся использования ИИ — отдельно для школ и отдельно для вузов Беларуси.
— Это две абсолютно разные концепции. Использование искусственного интеллекта в школах в первую очередь направлено на педагога, — сказал министр.
Андрей Иванец привел также и пример: школьник может использовать нейросеть для написания, к примеру, стихотворения либо сочинения.
— И да, это здорово, если ученик покажет, как он изменил, доработал сгенерированный с ее помощью текст, — цитирует Иванца названный источник.
В вузах парадигма возможного использования ИИ несколько иная.
— Мы разрешили использовать искусственный интеллект при написании курсовых и дипломных работ. Мы разрешили, но регламентировали: студент должен указать ссылку, оформить промт и приложить материал, который был сгенерирован нейросетью. Чтобы преподаватель мог видеть: ее возможности применялись не бездумно, а в качестве рабочего инструмента, — отметил глава Минобразования.
