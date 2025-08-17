Подполье: по боевикам «Азова» в Харьковской области нанесен удар

В Харьковской области зафиксированы удары по позициям группировки «Азов»*. Об этом сообщил координатор николаевского подполья и автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.
По его словам, всего было два эпизода: первый зафиксирован 16 августа в 17:01, второй — ночью в 3:59.
Лебедев уточнил, что удары были направлены на уничтожение ранее идентифицированных целей, а также на проверку траекторий движения беспилотных летательных аппаратов в обход защитных систем.
«Есть удар по подразделению запрещенной в РФ банде экстремистов “Азов”», — заключил координатор николаевского подполья.
Ранее он также сообщал, что в ДНР был нанесен бомбовый удар по иностранным наемникам и боевикам «Азова».
* Запрещенная в РФ террористическая организация.