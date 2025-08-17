Отелям и курортам, не принимающим детей, предложили ввести запрет

Лагард комментирует: «Сейчас во французском обществе наблюдается своего рода физическое и психическое истощение, необходимость отвлечься от профессиональных и семейных забот. Это гораздо сложнее, чем просто неприязнь к детям, потому что мое исследование показало, что примерно треть или более из этих отдыхающих были измученными родителями, которым нужно было отдохнуть от семьи. Не то чтобы они не любили детей, просто им нужна была пауза в ритме оставшейся части года. И я также наблюдал за учителями или людьми, которые работают с детьми. Это не те люди, которые не любят детей, а те, кому нужно немного побыть без них».