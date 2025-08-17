Отелям и курортам, не принимающим детей, предложили ввести запрет

Курорты, на которых запрещено посещение детьми, и отели только для взрослых являются дискриминационными, могут создать в обществе атмосферу нетерпимости и должны быть запрещены, заявляет французский сенатор на фоне растущей дискуссии во Франции о том, бесчеловечно ли не допускать детей к отдыху.
«Мы не можем организовать общество, изолируя детей от самих себя, точно так же, как некоторые учреждения не принимают собак, — заявляет сенатор-социалист и бывший министр по делам семьи Франции Лоранс Россиньоль. — Дети — это не домашние животные, доставляющие беспокойство».
В прошлом месяце верховный комиссар французского правительства по делам детства Сара Эль-Хайри, которая предупредила, что курорты, предназначенные только для взрослых, «не являются частью [французской] культуры, не являются нашей философией и не являются тем, что мы хотим видеть нормой в нашей стране», учредила премию «Выбор семьи» в рамках «борьбы с новой тенденцией не иметь детей».
Эль-Хайри призвала французских родителей проголосовать за свои любимые места, благоприятные для детей, чтобы «вернуть детей в центр общественного внимания» и противостоять сектору, предназначенному только для взрослых. «Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы в нашем обществе утвердилось мнение, что детям не рады на террасе ресторана», — сказала она.
Но Россиньоль заявила, что правительство должно пойти дальше, и призвала к парламентским дебатам по ее предложению сделать незаконным запрет детям посещать спортивные площадки во Франции. Россиньоль подчеркивает, что места, свободные от детей, представляют собой «организацию общества вокруг нетерпимости людей к другим» и служат для «институционализации и узаконивания нетерпимости». Россиньоль отмечает, что эти курорты «позволяют людям говорить: “Я не люблю детей и не хочу их видеть”. И это неприемлемо, потому что не любить детей — значит не любить само человечество».
В последние годы по всему миру распространились курорты и отели, в которых запрещено посещение детьми, которые часто рекламируются с изображениями расслабленных взрослых на шезлонгах, которым не мешают крики детей или прыжки в бассейне, и компании говорят, что спрос на них возрос после карантина из-за Covid.
На протяжении десятилетий отели, предназначенные для взрослых, были популярны в таких странах, как Мексика и Центральная Америка, Таиланд и Греция, привлекая множество туристов из Северной Европы, в том числе немцев и британцев. В Южной Корее также наблюдается рост числа кафе и ресторанов, в которых запрещено посещение детьми, напоминает The Guardian.
Но Франция, традиционно ориентированная на семью и обладающая одним из самых высоких показателей рождаемости в Европе, вместо этого гордится своими достопримечательностями для семейного отдыха, от высоких водных горок в отелях до кемпингов с детскими клубами. Во Франции относительно немного отелей и курортов только для взрослых, на долю которых, по оценкам, приходится 3−5% от общего объема туризма, что намного меньше, чем в соседней Испании, лидирующей на рынке.
По мере того как рождаемость во Франции снижается, а президент Эммануэль Макрон призывает к «демографическому перевооружению» политики в интересах детей, возобновляются дебаты о том, что место детей в обществе сокращается. В прошлогоднем экспертном докладе о сокращении времени, которое французские дети проводят перед экраном, говорилось, что детям необходимо предоставить больше альтернатив телефонам и занять свое «законное место» в обществе, включая «их право шуметь».
Вероник Сигель, президент гостиничной секции профсоюза UMIH, сказала, что отели, не допускающие детей, «крайне редки» во Франции по сравнению с общим количеством туристических предприятий. Она подчеркнула, что существует целевой рынок, и отели просто удовлетворяют запросы клиентов: «Что касается людей, которые ищут места для взрослых, если во Франции их не осталось, потому что нам сказали, что это незаконно, поедут ли они в соседние европейские страны или еще дальше?».
Венсан Лагард, доцент кафедры предпринимательства и бизнеса в Университете Лиможа, который изучает бизнес-модель курортов, не предоставляющих услуг для детей, сказал, что главная причина, по которой отдыхающие выбирают их, заключается не в том, что они ненавидят детей, а в том, что они нуждаются в отдыхе.
Лагард комментирует: «Сейчас во французском обществе наблюдается своего рода физическое и психическое истощение, необходимость отвлечься от профессиональных и семейных забот. Это гораздо сложнее, чем просто неприязнь к детям, потому что мое исследование показало, что примерно треть или более из этих отдыхающих были измученными родителями, которым нужно было отдохнуть от семьи. Не то чтобы они не любили детей, просто им нужна была пауза в ритме оставшейся части года. И я также наблюдал за учителями или людьми, которые работают с детьми. Это не те люди, которые не любят детей, а те, кому нужно немного побыть без них».
Лагард выяснил, что вторая причина, по которой люди выбирают курорты без детей, заключается в том, что они хотят провести время вдвоем или с друзьями — опрос, проведенный во Франции в 2014 году, показал, что 56% родителей отправились в отпуск без детей. их дети, в основном, устраивают романтические мини-каникулы. Наконец, существует то, что Лагард назвал «восприятием роскоши», связанное с местами, предназначенными только для взрослых. Эти отели могли устанавливать более высокие цены просто потому, что в них не было шумных детей.
Лагард отмечает, что, хотя французские антидискриминационные и торговые законы открыты для толкования по этому вопросу, ни одна семья во Франции никогда не подавала судебную жалобу на отель за то, что он не принимает детей.