Без шансов на спасение: как Чимаев стал новым чемпионом UFC, подробный обзор турнира

Чимаев совершил первый проход в ноги уже на седьмой секунде первого раунда. Вскоре он оказался в позиции «бэкмаунт» и вышел на распятие. Из этого положения Хамзат нанес множество ударов в голову дю Плесси, однако они не были достаточно мощными для остановки боя. Действующий чемпион отчаянно сопротивлялся, пытаясь подползти к сетке, но Чимаев каждый раз разворачивал его ноги к центру октагона.