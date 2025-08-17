Без шансов на спасение: как Чимаев стал новым чемпионом UFC, подробный обзор турнира

Боец Хамзат Чимаев стал первым чеченским чемпионом в истории UFC.
В ночь с 16 на 17 августа 2025 года в Чикаго (США) прошел турнир UFC 319, главным событием которого стал титульный бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси. Чимаев одержал доминирующую победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом. Турнир также запомнился эффектными нокаутами Лерона Мерфи и Карлоса Пратеса, а российский дебютант Байсангур Сусуркаев установил рекорд UFC, выступив через четыре дня после победы в Претендентской серии. Подробнее об итогах турнира — в материале URA.RU.
Обзор результатов турнира UFC 319: итоги.
Как Чимаев доминировал над дю Плесси все 25 минут.
Титульный бой между действующим чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом дю Плесси и претендентом Хамзатом Чимаевым превратился в настоящий мастер-класс по доминированию в партере. С первых секунд поединка стало очевидно, что южноафриканец не имеет ответа на борцовские навыки «Борза».
Чимаев совершил первый проход в ноги уже на седьмой секунде первого раунда. Вскоре он оказался в позиции «бэкмаунт» и вышел на распятие. Из этого положения Хамзат нанес множество ударов в голову дю Плесси, однако они не были достаточно мощными для остановки боя. Действующий чемпион отчаянно сопротивлялся, пытаясь подползти к сетке, но Чимаев каждый раз разворачивал его ноги к центру октагона.
Второй раунд начался так же, как и первый — Чимаев быстро перевел дю Плесси в партер и продолжил методично контролировать соперника. Он неоднократно пытался выйти на удушение сзади, но южноафриканец упорно не позволял накинуть руку на шею. Тем не менее, Чимаев уверенно забрал второй раунд, контролируя дю Плесси в партере практически всю пятиминутку.
В третьем раунде сценарий повторился — очередной быстрый тейкдаун от Чимаева и тотальный контроль в партере. Претендент продолжал искать возможности для финиша, но дю Плесси демонстрировал удивительную стойкость. Хамзат вновь выходил на распятие и наносил многочисленные удары по голове соперника.
Четвертый раунд стал еще одним подтверждением превосходства Чимаева. Дрикус дю Плесси, понимая, что проигрывает по очкам, мог рассчитывать только на нокаут. Однако Хамзат не давал ему такого шанса, вновь переводя бой в партер и продолжая доминировать.
Попытка дю Плесси переломить ход боя в пятом раунде.
В начале финального раунда дю Плесси наконец-то удалось нанести несколько ударов, после чего Чимаев предсказуемо вернул его на канвас, снова оказавшись сверху в позиции распятия. Несмотря на то, что для Хамзата это был первый пятираундовый бой в карьере, он продолжал работать интенсивно и не сдал функционально.
За минуту до конца рефери Марк Годдард поднял бойцов в стойку, и Дрикус сумел нанести несколько ударов по голове Хамзата, прежде чем снова был переведен вниз. За 30 секунд до конца дю Плесси удалось оказаться за спиной у Чимаева — он даже попытался провести удушение, но безуспешно.
Статистика боя говорит сама за себя: Чимаев контролировал дю Плесси в партере около 22 минут из 25 возможных и нанес более 500 точных ударов против примерно 40 у Дрикуса. Судьи единогласно отдали победу Хамзату со счетом 50−44, что означает, что в одном из раундов преимущество Чимаева было оценено как 10−8.
Два идентичных нокаута в первом раунде на UFC 319: Мерфи и Пратес удивляют зрителей.
Помимо главного боя, турнир UFC 319 запомнился двумя эффектными нокаутами, выполненными практически одинаковым приемом. В соглавном поединке вечера непобежденный британец Лерон Мерфи (17−0−1) встретился с дебютантом UFC Аароном Пико (13−5).
Бой начался с агрессивных атак Пико, который демонстрировал преимущество в стойке. Однако на четвертой минуте первого раунда Мерфи исполнил эффектный удар локтем с разворота, который пришелся точно в голову Пико. Американец мгновенно упал на канвас, и рефери остановил бой на отметке 3:21 первого раунда.
Еще один зрелищный нокаут продемонстрировал бразильский полусредневес Карлос Пратес (22−7) в бою против американца Джеффа Нила (16−7). Как и в предыдущем поединке, бой завершился ударом локтя с разворота. Пратес выждал почти весь первый раунд и на последней секунде (4:59) нанес сокрушительный удар, отправивший Нила в глубокий нокаут. Интересно, что оба нокаута произошли в первом раунде и были исполнены одинаковым приемом, что является редкостью даже для UFC.
Другие результаты основного карда UFC 319.
В третьем по значимости бою вечера британец Майкл Пейдж (24−3) одержал уверенную победу над американцем Джаредом Каннониром (18−9) единогласным решением судей со счетом 29−28 трижды. Пейдж использовал свой нестандартный стиль и превосходство в скорости, чтобы перестрелять Каннонира в стойке.
Открывал основной кард поединок в наилегчайшем весе между американцем Тимом Эллиоттом (21−13−1) и японцем Каем Асакурой (21−6). Эллиотт финишировал соперника во втором раунде, применив удушение гильотиной на отметке 4:39.
Рекордный дебют Байсангура Сусуркаева в UFC.
Одним из самых примечательных событий предварительного карда стал дебют российского бойца Байсангура Сусуркаева (10−0), который установил рекорд UFC, выступив через четыре дня после победы на Dana White’s Contender Series.
Сусуркаев встретился с американцем Эриком Ноланом (8−4) в среднем весе. Первый раунд начался с активных действий Нолана, который даже смог потрясти россиянина несколькими ударами.
Однако во втором раунде Сусуркаев перехватил инициативу, перевел соперника в партер и провел успешное удушение сзади на отметке 2:01. Этот результат принес Сусуркаеву не только победу в дебютном бою, но и место в истории UFC как бойца, проведшего два поединка за рекордно короткий срок — всего четыре дня.
Другие яркие моменты предварительного карда UFC 319.
Предварительный кард также порадовал зрителей яркими финишами. Польский средневес Михал Олексийчук (10−0) уверенно расправился с опытным Джеральдом Мершартом, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде (3:03).
В женском минимальном весе мексиканка Лупита Годинез (13−5) победила бывшую чемпионку Джессику Андраде (26−14) единогласным решением судей (29−28 трижды). Американец Александр Эрнандес (16−8) нокаутировал соотечественника Чейза Хупера (16−3−1) на последних секундах первого раунда (4:58).
В ранних предварительных поединках Драккар Клозе победил ветерана Эдсона Барбозу единогласным решением судей, а Джозеф Моралес стал победителем 33-го сезона The Ultimate Fighter в наилегчайшем весе, задушив Алиби Идириса треугольником во втором раунде.
Итоги турнира UFC 319: новая эра в среднем весе.
Турнир UFC 319 ознаменовал начало новой эры в среднем весе. Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ и уроженец Чечни, стал первым чеченским чемпионом в истории UFC. Его доминирующая победа над Дрикусом дю Плесси продемонстрировала, что в дивизионе появился настоящий монстр, которому пока не видно достойных соперников.
Бонусы вечера получили Лерон Мерфи и Аарон Пико за «Бой вечера», а также Карлос Пратес за «Выступление вечера». Оба зрелищных нокаута локтем с разворота определенно войдут в историю UFC как одни из самых эффектных финишей 2025 года. Следующие шаги для нового чемпиона пока не определены, но, вероятно, Чимаеву предстоит защищать титул против одного из топовых претендентов дивизиона.