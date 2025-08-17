«Успеть к 1 сентября»: первый заммэра проверил проблемные дороги в центре Красноярска

Во время инспекции осмотрели и другие объекты в центре. На улицах Перенсона и 9 Января продолжается укладка брусчатки. На Каратанова идет реконструкция сетей водоснабжения. А на Дзержинского, где пешеходная часть уже готова, рабочим осталось установить малые архитектурные формы и провести озеленение.