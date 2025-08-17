Ричмонд
«Успеть к 1 сентября»: первый заммэра проверил проблемные дороги в центре Красноярска

Первый заместитель мэра Красноярска Александр Мацак в выходные провел выездную инспекцию по ключевым объектам дорожного ремонта в центре города.

Источник: Соцсети

Главная задача — успеть обеспечить транспортную и пешеходную доступность для детей к 1 сентября. Особое внимание уделили дороге к новой школе на улице 8 Марта. Как доложили первому заммэра, основание дороги уже готово, завершается монтаж ливневки. Сейчас рабочие перешли к следующему этапу: установке бордюров, опор освещения и формированию тротуаров. Впереди — укладка асфальта.

Во время инспекции осмотрели и другие объекты в центре. На улицах Перенсона и 9 Января продолжается укладка брусчатки. На Каратанова идет реконструкция сетей водоснабжения. А на Дзержинского, где пешеходная часть уже готова, рабочим осталось установить малые архитектурные формы и провести озеленение.

В мэрии добавили, что такие инспекции в выходные дни проходят на протяжении всего сезона и будут продолжаться до полного завершения работ на всех объектах.