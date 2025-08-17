NYT: Путин потребовал гарантий восстановления статуса русского языка на Украине

Во время беседы с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске российский лидер Владимир Путин озвучил требование о предоставлении гарантий того, что русский язык станет официальным на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
Хотя русский язык не имеет статуса государственного на Украине, он долгое время был региональным языком в южных и восточных областях страны. Статья 10 Конституции Украины гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств.
Тем не менее, в 2019 году на Украине вступил в силу закон, который предоставил украинскому языку исключительные права по сравнению с другими языками, используемыми в стране. Согласно этому закону, все госслужащие, работники торговли, сферы обслуживания, образования, медицины, культуры и других областей обязаны владеть и использовать украинский язык в своей деятельности.
По информации журналистов, Путин также настоятельно попросил обеспечить безопасность православных церквей.
Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».