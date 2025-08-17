Ричмонд
Дончанке сохранили возможность стать матерью благодаря проколу в руке

В Ростовской области врачи помогли женщине сохранить возможность стать матерью.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области врачи помогли молодой пациентке с миомой матки сохранить репродуктивную функцию, используя передовую малоинвазивную технологию. Речь идет об эмболизации маточных артерий (ЭМА) — методе, который позволяет избежать удаления матки и дает женщинам возможность в будущем родить ребенка. Об этом сообщили в донском минздраве.

Недавно к медикам обратилась молодая пациентка с рецидивирующей миомой и выраженными симптомами. Обычные методы лечения могли лишить ее шанса забеременеть в будущем. После тщательного обследования врачи предложили ей ЭМА — процедуру, во время которой через небольшой прокол в руке блокируется кровоток к миоме. В результате узел уменьшается, неприятные симптомы исчезают, а матка остается нетронутой.

Женщина согласилась на лечение, вдохновившись положительным опытом своей родственницы, которая ранее успешно прошла такую же процедуру в этом же центре.

