Дончанке сохранили возможность стать матерью благодаря проколу в руке

Недавно к медикам обратилась молодая пациентка с рецидивирующей миомой и выраженными симптомами. Обычные методы лечения могли лишить ее шанса забеременеть в будущем. После тщательного обследования врачи предложили ей ЭМА — процедуру, во время которой через небольшой прокол в руке блокируется кровоток к миоме. В результате узел уменьшается, неприятные симптомы исчезают, а матка остается нетронутой.