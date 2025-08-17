Жителям Новосибирска рассказали о двух способах прикрепления к поликлинике

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что отказ в прикреплении возможен, если врачи поликлиники сильно загружены, на участках нет свободных мест, а пациент не проживает в зоне обслуживания данного медицинского учреждения. В этом случае заявителю будет выдан письменный отказ с объяснением причин.