Жителям Новосибирска рассказали о двух способах прикрепления к поликлинике

Сделать это можно, в том числе и через интернет.
Новосибирцы могут прикрепиться к городской поликлинике двумя способами: подать документы лично в выбранное учреждение здравоохранения или воспользоваться онлайн-сервисом на портале Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
При выборе онлайн-варианта необходимо заполнить электронную форму заявления, указав предпочтительную поликлинику. Личная информация будет внесена в заявление автоматически. Рассмотрение заявки занимает до шести рабочих дней.
В министерстве здравоохранения подчеркнули, что отказ в прикреплении возможен, если врачи поликлиники сильно загружены, на участках нет свободных мест, а пациент не проживает в зоне обслуживания данного медицинского учреждения. В этом случае заявителю будет выдан письменный отказ с объяснением причин.
Следует учитывать, что если житель Новосибирска выбирает поликлинику не по адресу регистрации, то вызовы на дом будут обслуживаться врачом из поликлиники, закрепленной за фактическим местом жительства.
Важно знать, что менять поликлинику разрешается не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда, когда это ограничение не действует.