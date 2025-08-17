В омском кадетском корпусе официально утвердили нового начальника

На официальном сайте учреждения в разделе «Командование» указан в качестве начальника Игорь Бонченков. В июне 2025 года он сменил на руководящем посту Вячеслава Саликова, но был назначен с пометкой «временно исполняющий обязанности». Теперь его должность указана без этой приставки.