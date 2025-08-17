Ричмонд
В омском кадетском корпусе официально утвердили нового начальника

Врио избавился от этой приставки.

Источник: Om1 Омск

У ФГКОУ «Омский кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации» появился новый руководитель.

На официальном сайте учреждения в разделе «Командование» указан в качестве начальника Игорь Бонченков. В июне 2025 года он сменил на руководящем посту Вячеслава Саликова, но был назначен с пометкой «временно исполняющий обязанности». Теперь его должность указана без этой приставки.

Ранее, с 2020 года, Бончёнков работал заместителем начальника по воспитательной работе. Он кандидат педагогических наук.