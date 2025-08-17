Ричмонд
Жителям Москвы рассказали о погоде 17 августа

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что в Москве 17 августа ожидается кратковременный дождь, сообщает РИА «Новости».

Воздух в столице прогреется до 20 градусов выше нуля, сказал метеоролог.

Атмосферное давление вырастет до 740 миллиметров ртутного столба. Ожидается порывистый ветер скоростью четыре-девять метров в секунду.

