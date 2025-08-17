В Прилузском районе Коми до конца года построят четыре медпункта

Три фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) и врачебную амбулаторию возведут до конца года в Прилузском районе Республики Коми по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в центре обеспечения деятельности администрации главы региона.
В амбулатории поселка Вухтым будут находиться дневной стационар, процедурный и физиотерапевтический кабинет. Там будут работать врач, фельдшер и две медсестры. А в селах Слудка, Черныш и поселке Усть-Лопью построят ФАПы.
«В ФАПах предусмотрены прием граждан, процедурный кабинет, забор анализов, смотровой кабинет для акушера-гинеколога, зона ожидания для пациентов. Во врачебной амбулатории помимо приема врача общей практики имеется кабинет для приема детей либо приема неотложных пациентов фельдшером, стоматологический и физиотерапевтический кабинеты», — рассказал главный врач Прилузской центральной районной больницы Станислав Жуйков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.