ЦАХАЛ сообщил о нанесении удара по объекту энергоинфраструктуры в районе Саны

Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по объекту энергетической инфраструктуры в районе столицы Йемена Саны. Об этом в воскресенье, 17 августа, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

— Армия обороны Израиля нанесла удар по объекту инфраструктуры террористов в Йемене, в районе Саны, — говорится в Telegram-канале израильской армии.

В пресс-службе заявили, что объект обслуживал «террористический режим хуситов».

В начале июля в Израиле стартовала операция «Черный флаг» против йеменского движения «Ансар Аллах». Глава Минобороны страны Израэль Кац заявил, что Йемен, что ждет та же судьба, что и Иран.

В тот же день шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион.

В свою очередь Евросоюз начал рассматривать возможность введения экономических санкций в отношении Израиля или отмены таможенных льгот после обвинений страны в нарушении прав человека.

Тем не менее эксперты заявили, что Европа значительно увеличивает свое военное сотрудничество с Израилем, стремясь участвовать в гонке вооружений с Россией. С таким утверждением выступил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, отметив, что данная позиция является антироссийской.

