Тем не менее эксперты заявили, что Европа значительно увеличивает свое военное сотрудничество с Израилем, стремясь участвовать в гонке вооружений с Россией. С таким утверждением выступил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, отметив, что данная позиция является антироссийской.