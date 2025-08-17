В поселке Каргаполье Курганской области заменили водопроводную сеть

«Старая водопроводная сеть была построена еще в середине 60-х годов прошлого века. За это время коммуникации сильно износились, значительно выросло количество потребителей и в несколько раз увеличился расход воды. На этом участке неоднократно случались аварийные ситуации, велись ремонтные работы. Год назад подготовили сметную документацию, провели государственную экспертизу, получили положительное заключение. Были проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик, который приступил к работам в начале весны», — отметил руководитель управления капитального строительства Каргапольского муниципального округа Алексей Краснов.