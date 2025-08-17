В поселке Каргаполье Курганской области заменили водопроводную сеть

Капитальный ремонт водопроводных сетей провели в рабочем поселке Каргаполье Курганской области, что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Каргапольском муниципальном округе.
«Старая водопроводная сеть была построена еще в середине 60-х годов прошлого века. За это время коммуникации сильно износились, значительно выросло количество потребителей и в несколько раз увеличился расход воды. На этом участке неоднократно случались аварийные ситуации, велись ремонтные работы. Год назад подготовили сметную документацию, провели государственную экспертизу, получили положительное заключение. Были проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик, который приступил к работам в начале весны», — отметил руководитель управления капитального строительства Каргапольского муниципального округа Алексей Краснов.
Специалисты проложили 2,2 километра водопроводных сетей, сделали колодцы и многое другое. Теперь у жителей домов на улице Кирова не будет проблем с подачей воды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.