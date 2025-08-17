Власти пытаются решить транспортные проблемы отдаленного ЖК в Уфе

Напомним, в июле уже состоялось первое обсуждение наболевших вопросов микрорайона: транспортной доступности, благоустройства территории, отвода дождевых вод, открытия аптеки и других проблем.
Как сообщил глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов, за месяц удалось добиться прогресса в решении транспортных вопросов. В ближайших планах — установка новой остановки и реконструкция перекрестка для запуска автобусов большой вместимости. Также с жителями обсудили варианты модернизации поворота автодороги на Новую Максимовку. Соответствующим службам поручено разработать техническую документацию.
«Все обращения жителей зафиксированы, будем прорабатывать. Примерно через месяц проведем новую встречу», — пообещал чиновник.