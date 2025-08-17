МИНСК, 17 авг — Sputnik. Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилевской и Брестской областях, сообщили утром в воскресенье в пресс-службе МЧС.
В ведомстве отметили, что, согласно оперативным данным, в результате прохождения грозового фронта пострадали город Кировск, агрогородок Заелица в Глусском районе Могилевской области и агрогородок Жидче в Пинском районе Брестской области.
«Повреждены кровли 16 жилых и 1 нежилого дома, 1 производственного здания и 2 объектов соцкультбыта, зафиксированы 5 случаев падения деревьев», — рассказали в МЧС.
Спасатели провели работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, никто не пострадал.
Кроме того, добавили в МЧС, в Кировске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при районном исполнительном комитете. Руководителям организаций района было поручено провести проверку всех зданий, стоящих на балансе, для уточнения информации о повреждениях. Комиссией определены силы и средства для распиловки и вывоза упавших деревьев.
Ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в воскресенье, 17 августа. По прогнозу сегодня ожидаются дожди, местами с грозами.