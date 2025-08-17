Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилевской и Брестской областях

Кроме того, добавили в МЧС, в Кировске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при районном исполнительном комитете. Руководителям организаций района было поручено провести проверку всех зданий, стоящих на балансе, для уточнения информации о повреждениях. Комиссией определены силы и средства для распиловки и вывоза упавших деревьев.