Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилевской и Брестской областях

В результате непогоды пострадали два агрогородка и город Кировск, помощь спасателей понадобилась в распиловке и уборке упавших деревьев.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 94% 759 мм рт. ст. +24°

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Могилевской и Брестской областях, сообщили утром в воскресенье в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что, согласно оперативным данным, в результате прохождения грозового фронта пострадали город Кировск, агрогородок Заелица в Глусском районе Могилевской области и агрогородок Жидче в Пинском районе Брестской области.

«Повреждены кровли 16 жилых и 1 нежилого дома, 1 производственного здания и 2 объектов соцкультбыта, зафиксированы 5 случаев падения деревьев», — рассказали в МЧС.

Спасатели провели работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, добавили в МЧС, в Кировске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при районном исполнительном комитете. Руководителям организаций района было поручено провести проверку всех зданий, стоящих на балансе, для уточнения информации о повреждениях. Комиссией определены силы и средства для распиловки и вывоза упавших деревьев.

Ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в воскресенье, 17 августа. По прогнозу сегодня ожидаются дожди, местами с грозами.