В Ростовской области утонула 58-летняя женщина

В Аксайском районе Ростовской области произошло печальное происшествие — на воде погибла 58-летняя женщина. Инцидент случился в районе хутора Алитуб, где местная жительница нырнула в реку, но так и не смогла вернуться на поверхность. Тело достали из воды очевидцы, однако спасти ее не удалось.
По данным донского МЧС, этот случай стал частью тревожной статистики: с начала купального сезона в регионе утонули уже 28 человек.
В МЧС России напомнили, что безопасность на воде зависит от соблюдения простых, но жизненно важных правил. Купаться следует только в разрешенных местах, избегать употребления алкоголя перед плаванием и не заплывать далеко от берега. Особое внимание надо уделять детям, которых ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.
