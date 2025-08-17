В Ростовской области утонула 58-летняя женщина

В МЧС России напомнили, что безопасность на воде зависит от соблюдения простых, но жизненно важных правил. Купаться следует только в разрешенных местах, избегать употребления алкоголя перед плаванием и не заплывать далеко от берега. Особое внимание надо уделять детям, которых ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.