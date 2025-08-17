Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области утонула 58-летняя женщина

С начала купального сезона в Ростовской области утонули 28 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области произошло печальное происшествие — на воде погибла 58-летняя женщина. Инцидент случился в районе хутора Алитуб, где местная жительница нырнула в реку, но так и не смогла вернуться на поверхность. Тело достали из воды очевидцы, однако спасти ее не удалось.

По данным донского МЧС, этот случай стал частью тревожной статистики: с начала купального сезона в регионе утонули уже 28 человек.

В МЧС России напомнили, что безопасность на воде зависит от соблюдения простых, но жизненно важных правил. Купаться следует только в разрешенных местах, избегать употребления алкоголя перед плаванием и не заплывать далеко от берега. Особое внимание надо уделять детям, которых ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.

Подпишись на нас в Telegram.