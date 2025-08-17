Тревожный прогноз ученых: какой силы будет магнитная буря 18 августа 2025

Последняя солнечная вспышка произошла 17 августа в 07:11 по московскому времени и имела класс C1.8, что относится к категории обычных. Более ранние вспышки были зарегистрированы в 06:15 (C2.0), 04:26 (C1.6) и 00:00 (C3.2). Все эти явления связаны с активными областями на поверхности Солнца, преимущественно с областями 4172 и 4180.