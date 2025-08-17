Тревожный прогноз ученых: какой силы будет магнитная буря 18 августа 2025

Прогноз магнитной активности 18 августа 2025.
На Солнце сформировалась крупная корональная дыра, которая спровоцирует магнитные бури на Земле уже 18 августа 2025 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения будут нарастать вплоть до 20 августа, достигнув уровня 4−5 баллов по шкале Kp. Метеочувствительным людям рекомендуется принять необходимые меры предосторожности. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки и активность в августе 2025.
Последняя неделя характеризуется постепенным нарастанием солнечной активности. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 17 августа 2025 года индекс солнечной активности составил 4,6 из 10 возможных баллов. Только за минувшие сутки зафиксировано четыре вспышки класса C, что свидетельствует о повышении активности нашей звезды.
Последняя солнечная вспышка произошла 17 августа в 07:11 по московскому времени и имела класс C1.8, что относится к категории обычных. Более ранние вспышки были зарегистрированы в 06:15 (C2.0), 04:26 (C1.6) и 00:00 (C3.2). Все эти явления связаны с активными областями на поверхности Солнца, преимущественно с областями 4172 и 4180.
Особую тревогу ученых вызывает сформировавшаяся на поверхности Солнца корональная дыра, размер которой за последние сутки увеличился на 50%. Именно это образование станет источником мощного солнечного ветра, который достигнет Земли в ближайшие дни.
Прогноз магнитной бури 18 августа 2025.
Хотя 17 августа геомагнитная обстановка оставалась спокойной (Kp = 2), уже завтра ситуация изменится. По данным прогностических моделей Лаборатории солнечной астрономии, 18 августа 2025 года ожидается начало геомагнитных возмущений.
Вероятность магнитной бури 18 августа составляет 41%, при этом вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 30%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — всего 29%. Индекс Ap, характеризующий планетарную геомагнитную активность, вырастет до 15 (для сравнения, 17 августа он составляет 5).
Динамика индекса Kp по часам 18 августа будет следующей:
00:00−03:00: Kp = 203:00−09:00: Kp = 109:00−12:00: Kp = 112:00−15:00: Kp = 315:00−18:00: Kp = 418:00−21:00: Kp = 421:00−00:00: Kp = 3.
Таким образом, пик геомагнитной активности придется на вторую половину дня, когда индекс Kp достигнет значения 4, что соответствует малой геомагнитной буре. Основной причиной этих возмущений станет усиление солнечного ветра, скорость которого может достичь 800−900 км/с, что в 2−2,5 раза превышает нормальные показатели.
Что такое магнитные бури и почему они возникают.
Магнитные бури представляют собой возмущения в магнитосфере Земли, вызванные взаимодействием планетарного магнитного поля с солнечным ветром — потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца. Наиболее интенсивные бури возникают при контакте земной магнитосферы с выбросами корональной массы или высокоскоростными потоками из корональных дыр.
Уровень геомагнитной активности измеряется с помощью K-индекса, который варьируется от 0 до 9. Значения 0−2 соответствуют спокойной магнитосфере, 3 — небольшим возмущениям, 4 — малой геомагнитной буре, 5 — умеренной буре, 6−7 — сильной буре, 8−9 — экстремальному геомагнитному шторму.
Согласно прогнозам, после начала магнитной бури 18 августа, геомагнитная активность продолжит нарастать, достигнув максимума 19−20 августа. В эти дни ожидается умеренная геомагнитная буря с индексом Kp = 5. После 20 августа ситуация начнет стабилизироваться, хотя небольшие геомагнитные возмущения могут наблюдаться вплоть до конца августа.
Влияние магнитных бурь на здоровье человека.
Магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей, особенно метеочувствительных. К основным симптомам относятся головные боли, головокружения, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, нарушения сна, повышенная утомляемость, раздражительность и тревожность.
В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата. А также пожилые люди, беременные женщины и маленькие дети.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм.
Для минимизации негативного влияния предстоящих магнитных бурь специалисты рекомендуют:
Контролировать артериальное давление и при необходимости принимать назначенные врачом препараты. Увеличить потребление воды, исключив алкоголь и кофеиносодержащие напитки, которые могут усилить негативные эффекты. Снизить физические нагрузки, особенно во второй половине дня 18 августа и в течение всего дня 19−20 августа. Обеспечить полноценный отдых и сон, избегать стрессовых ситуаций. Совершать прогулки на свежем воздухе в утренние часы, когда геомагнитная активность минимальна. Следить за обновлениями прогнозов, поскольку долгосрочные предсказания геомагнитной обстановки могут корректироваться.