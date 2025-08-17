В Пермском крае на базе ПНИПУ открывается региональная площадка студенческого медиацентра Минобрнауки России

Торжественное открытие состоится в формате медиафорума и пройдет 26−27 сентября, объединив представителей студенческих и школьных СМИ Прикамья. В мероприятии примут участие представители Правительства Пермского края, Минобрнауки России, а также ведущие федеральные и региональные медиаэксперты, которые выступят с мастер-классами по созданию и продвижению контента. Регистрация для участия в форуме будет открыта позднее в официальных каналах университета.