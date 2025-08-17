В Пермском крае на базе ПНИПУ открывается региональная площадка студенческого медиацентра Минобрнауки России

«Студенческий Медиацентр Минобрнауки России» — это проект, созданный ведомством в 2021 году. Его главная цель — развитие студенческих СМИ в российских вузах для реализации медийных инициатив, раскрытия талантов и повышения уровня профессиональных навыков студентов для построения их дальнейшей карьерной траектории в области журналистики и медиакоммуникаций.
На сегодняшний день проект включает федеральную сеть региональных представительств, объединяющих 33 субъекта страны и более 1500 медийщиков. Каждая площадка открывается на базе определенного вуза и становится точкой роста для местного медиапространства.
34-ая региональная площадка студенческого медиацентра Минобрнауки России будет создана в Пермском крае на базе ПНИПУ под названием «Голос Пармы».
Торжественное открытие состоится в формате медиафорума и пройдет 26−27 сентября, объединив представителей студенческих и школьных СМИ Прикамья. В мероприятии примут участие представители Правительства Пермского края, Минобрнауки России, а также ведущие федеральные и региональные медиаэксперты, которые выступят с мастер-классами по созданию и продвижению контента. Регистрация для участия в форуме будет открыта позднее в официальных каналах университета.
Для формирования практических навыков и производства контента в Пермском Политехе создана современная телестудия, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Студенты смогут работать с профессиональной видео- и фотоаппаратурой, световым и звуковым оборудованием, а также специализированным программным обеспечением для монтажа и постпродакшна.
— Создание медиацентра не только поможет студентам развить необходимые навыки и компетенции в журналистике и медиакоммуникациях, но также станет отличным трамплином для будущей карьеры. Регулярное обучение у ведущих медиаэкспертов, работа на современном оборудовании телестудии и реализация собственных медиапроектов позволит ребятам сформировать качественное портфолио, — рассказала Алина Колесник, начальник Управления стратегических коммуникаций Пермского Политеха.