В городе Куса Челябинской области отремонтируют стадион «Труд»

На большом футбольном поле с двух сторон установлен металлический каркас с ограждением. Он нужен для того, чтобы мяч во время игры не улетал слишком далеко. Кроме того, на стадионе предусмотрена волейбольная площадка с травянистым покрытием и обустроена прыжковая яма для легкоатлетов.