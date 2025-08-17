В городе Куса Челябинской области отремонтируют стадион «Труд»

Капитальный ремонт стадиона «Труд» в городе Куса Челябинской области близится к завершению. Работы проводят по госпрограмме «Спорт России», сообщили в администрации Кусинского муниципального района.
Специалисты уже утеплили фасад здания и провели облицовку плиткой, а также отделку внутренних помещений. На входе обустроили два широких лестничных марша, позже там установят автоматический подъемник для маломобильных жителей.
На самом стадионе появилась новая беговая дорожка с безопасным покрытием. На зрительских трибунах смонтированы современные пластиковые кресла синего и красного цветов. Они размещены таким образом, что на синем фоне видно красную надпись «Куса».
На большом футбольном поле с двух сторон установлен металлический каркас с ограждением. Он нужен для того, чтобы мяч во время игры не улетал слишком далеко. Кроме того, на стадионе предусмотрена волейбольная площадка с травянистым покрытием и обустроена прыжковая яма для легкоатлетов.
Государственная программа «Спорт России».
направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.