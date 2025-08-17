В новосибирском молодежном театре «Глобус» обновят фойе

Капитальный ремонт верхнего и нижнего фойе театра «Глобус» в Новосибирске проведут по нацпроекту «Семья». Первый этап работ планируют завершить к осени, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Специалисты уже монтируют щиты электрооборудования и завершают установку инженерных коммуникаций, систем отопления, видеонаблюдения. Также они проводят отделочные работы.
Кроме того, в фойе уже отреставрировали витражи и декоративную композицию «Кораблик». Позже там заменят освещение и двери в зрительный зал, создадут новую зону буфета, смонтируют перила лестниц, обустроят современные санитарные узлы для посетителей. Большой объем работ планируется выполнить и в следующем году, например, отремонтировать гардероб и обновить зимний сад театра.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.