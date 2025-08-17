Ричмонд
В Курской области при атаке беспилотника ВСУ пострадали два мирных жителя

Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА по автодороге Рыльск — Хомутовка в Курской области, в результате чего пострадали два мужчины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Накануне вечером в Рыльском районе вражеский FPV-дрон атаковал автодорогу Рыльск — Хомутовка. В результате удара ранения получили два пассажира проезжавшего мимо автомобиля “Камаз” — мужчины 37 и 20 лет», — написал он в своём Telegram-канале.

У них диагностированы закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения.

Хинштейн рассказал, что пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были оперативно доставлены в Курскую областную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне стало известно, что из-за атаки ВСУ в Курской области погибли 52-летний мужчина и его 13-летний сын.

