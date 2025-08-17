Ричмонд
Никитин: в Нижегородской области отражена атака БПЛА на промпредприятие

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

В ночь с 16 на 17 августа в Нижегородской области была отражена атака БПЛА на промышленное предприятие.

Глава региона Глеб Никитин сообщил, что пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов нет.

«Ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Никитин в своем Telegram-канале.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь средства ПВО России уничтожили и перехватили 46 украинских дронов над различными регионами страны, из которых 14 — над Нижегородской областью.

