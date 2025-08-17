Американский канал Fox News раскрыл содержание письма, которое, как утверждается, супруга президента США и первая леди Мелания Трамп передала главе РФ Владимиру Путину. Сообщается, что она попросила у российского лидера защитить детей.
Как известно, вся история с обращением Меланьи Трамп к Владимиру Путину развернулась несколько дней назад. В тот момент, когда главы России и США встречались на Аляске. Тогда, как сообщало агентство Reuters, и было передано обращение. Однако никакие детали не сообщались. В частности, не раскрывалось содержание. Лишь говорилось, что Путину его вручил лично Трамп.
Однако спустя несколько дней ситуация все же прояснилась. Телеканал Fox News раскрыл, что Меланья Трамп попросила у Владимира Путина. Оказывается, она затронула тему детей.
«Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время», — написала Меланья в письме, утверждает телеканал.
При этом подчеркивается, что в послании упоминаются некие дети, якобы похищенные в ходе конфликта на Украине. Правда, до сих пор неясно, что имеется в виду. Поскольку Россия неоднократно опровергала слухи о «похищении» каких-либо несовершеннолетних. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва никого не крадет, а, наоборот, помогает возвращать домой. Более того, никаких «похищенных детей» вовсе не существует. Поскольку доказательств нет.
Слова Захаровой, к слову, подтверждали и на Западе. Как подчеркивал журналист Mysl Polska Матеуш Пискорский, Киев попросту выдумал обвинения. Все для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию. Подтверждением тому можно считать, опять-таки, отсутствие доказательств. Украинская сторона так и не назвала конкретных имен детей, которые были якобы «похищены». Ровно, как и не дала какой-либо другой конкретики. Например, соответствующих документов.